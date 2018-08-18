Бухарест, 18 августа, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Экс-полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста решил возобновить свою карьеру в Румынии, подписав контракт с румынским клубом «ЧФР», сообщает 18 августа официальный сайт команды.

Ronnie Macdonald Жулио Баптиста

36-летний экс-хавбек сборной Бразилии не выступал за профессиональные клубы с 2016 года. Последний клуб, где он выступал, был «Орландо Сити» играющий в МЛС.

Жулио Баптиста за время своей карьеры играл за такие клубы как «Реал», «Рома», «Севилья», «Арсенал». В составе сборной Бразилии дважды — в 2004 и 2007 году, стал обладателем Кубок Америки и дважды же — в 2005 и 2009 году, выиграл Кубок конфедераций.