Калининград, 18 августа, 2018, 15:18 — ИА Регнум. 17 августа в Калининграде открылся Шестой российский фестиваль короткометражного кино «Короче». Начался вечер в самом центре городе: в Кафедральном Соборе — символе Калининградской области. Гости и участники смотра смогли прогуляться по набережной, посетить могилу Иммануила Канта и насладиться звучанием органа Кафедрального Собора. Непродолжительный концерт начался с Фантазии соль мажор И.С. Баха и продолжился саундтреками из известных фильмов и сериалов: «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Мир Дикого Запада», «Интерстеллар», «Мстители: война бесконечности».

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Короче» Орган Кафедрального Собора

Церемония открытия прошла на основной площадке фестиваля — в кинотеатре «Заря». Приветствуя публику по красной дорожке прошли: председатель жюри конкурса ИгорьТолстунов, президент смотра СергейСельянов, члены жюри — режиссер и сценарист НиколайЛебедев, актриса ЕленаЛядова, актер ВладимирВдовиченков, продюсер кино и телевидения ИгорьМишин, драматург ЕвгенийГришковец, генеральный продюсер фестиваля СветланаДрыга, актрисы АликаСмехова, ОлесяСудзиловская, АленаБабенко, ЕкатеринаШпица,НатальяЛесниковская, АннаБанщикова, СветланаКамынина, АннаЧурина, режиссер и продюсер АлексейУчитель, актер ВячеславМанучаров, продюсер НатальяМокрицкая, режиссер СергейМокрицкий, главный редактор журнала «Hello!» СветланаБондарчук, главный редактор журнала InStyle ЮратеГураускайте и другие.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Короче» Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Начал церемонию президент фестиваля, продюсер Сергей Сельянов. Он поприветствовал всех гостей и особенно тех, кто впервые посещает «Короче», отметив, что их ждут незабываемые три дня. Сельянов рассказал, почему именно Калининград был выбран местом проведения фестиваля:

«Этот город овеян какими-то особыми ветрами, которые дуют между Востоком и Западом, и это способствует творчеству. Мы также хотели, чтобы это событие стало особым и для самого города».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сердечно поблагодарил всех, кто отдает фестивалю «Короче» частичку души и признался, что город живет из года в год в ожидании этого события.

Председатель жюри, продюсер, основатель студии «Профит» Игорь Толстунов представил своих коллег: режиссера и сценариста Николая Лебедева, актрису Елену Лядову, актера Владимира Вдовиченкова, продюсер кино и телевидения Игоря Мишина, драматурга, почетного гражданина города Калининграда Евгения Гришковца, и пообещал судить честно. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий» и обладателя специального приза.

В завершении церемонии состоялась презентация нового клипа известной российской исполнительницы Монеточки на песню «90-е», созданного Михаилом Идовым.

Фото предоставлено организаторами фестиваля «Короче» Сергей Сельянов

Фильмом-открытия «Короче» стала драма Алексея А. Петрухина «Последнее испытание» о захвате заложников на премьере музыкального спектакля, в съемках которого принимали участие реальные участники трагедии «Норд-Ост».

Фильм представляли режиссер Алексей А. Петрухин, актриса Анна Чурина и актер Себастьян Сисак.

«Кино должно вдохновлять, объединять и образовывать. Все эти три функции мы пытались объединить в этом фильме», — отметил режиссер, пожелав приятного просмотра калининградским зрителям, которые увидят эту картину самыми первыми.

Фестиваль короткометражного кино «Короче» продлится только три дня: воскресным вечером 19 августа будут названы лучшие короткометражные фильмы, созданные в России за прошедший год.