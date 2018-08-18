Вена, 18 августа, 2018, 14:51 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в аэропорт австрийского города Грац на юге федеральной земли Штирия, где сегодня, 18 августа, должна состоятся свадьба министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает телеканал Oe24.

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По данным телеканала, из аэропорта Грац-Талерхоф Путин отправится к месту свадьбы на вертолете. Перед прибытием российского лидера в аэропорту были приняты повышенные меры безопасности.

Напомним, бракосочетание Карикн Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера состоится сегодня в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße. Во время своего последнего визита в Вену Путин получил от Кнайсель приглашение на свадьбу и принял это приглашение.

Всего на свадьбу приглашены около сотни гостей, среди которых и канцлер Австрии Себастьян Курц. Ожидается, что Кнайсель во время свадьбы проведет с Путиным рабочую беседу.

Также стало известно, что именно Путин преподнесёт в качестве свадебного подарка. это будут песни в исполнении казачьего ансамбля.

В ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße уже предприняты повышенные меря безопасности. Там находятся около 300 полицейских и 50 сотрудников спецподразделения «Кобра». Территория у ресторана и близлежащие дороги перекрыты на несколько часов.

После свадьбы Путин отправится в Берлин на переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.