Минск, 18 августа, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смена руководства правительства республики связана не только с ситуацией в Оршском районе Витебской области. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает БЕЛТА.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жёстко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что при проведении курса развития страны в руководстве не может быть никаких разногласий и разночтений.

Напомним, впервые о замене всего правительства Белоруссии Лукашенко заявил несколько дней назад после того, как обнаружил, что его поручение о ремонте крыши в одном из зданий одного из предприятий в Орше не было выполнено. Лукашенко усмотрел в этом саботаж и пригрозил самыми жесткими кадровыми решениями, вплоть до отставки правительства.

В итоге сегодня президент подписал указ о смене главы правительства, нескольких его заместителей и ряда министров.

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