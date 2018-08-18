Ереван, 18 августа, 2018, 13:52 — ИА Регнум. Внеочередные выборы в Совет старейшин Еревана пройдут 23 сентября. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение об этом приняла ЦИК Армении на заседании, сегодня, 18 августа.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Здание мэрии Еревана

Крайний срок для выдвижения партий — 29 августа. Предвыборная кампания для внеочередных выборов сократится и пройдет с 10-го по 21 сентября.

Секретарь ЦИК Армен Смбатян сообщил, что комиссия полностью готова к досрочным выборам.

Правительство Армении 16 августа приняло решение о роспуске Совета старейшин Еревана, поскольку этот орган не смог избрать нового мэра столицы после отставки Тарона Маркаряна с поста градоначальника. Представитель Республиканской партии Армении Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля без объяснения причин.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием.

Уже известны некоторые кандидаты на пост мэра Еревана от некоторых политических сил. Список правящей партии «Гражданский договор» возглавит актер и продюсер Айк Марутян, блока «Царукян» — депутат парламента Наира Зограбян, партии «Еркир цирани» — Заруи Постанджян, объединенный список партий «Республика» и «Просвещенная Армения» — министр юстиции Артак Зейналян, список Армянского общенационального движения — депутат от блока «Царукян» Арарат Зурабян.

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Блок «Елк» («Выход»), в составе которого партия премьера «Гражданский договор» участвовала в парламентских выборах и в выборах Совета старейшин Еревана в 2017 году, ещё будучи в оппозиции, распался. Согласно источникам ИА REGNUM, партия «Гражданский договор» намерена участвовать в предстоящих выборах в союзе с партией «Аракелутюн» («Миссия»), которую возглавляет советник премьер-министра Месроп Аракелян.

После перехода Армении на парламентскую форму правления, и отмены прямых президентских выборов, выборы в Совет старейшин Еревана — вторые по значимости выборы в Армении.