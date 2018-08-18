Манчестер, Великобритания, 18 августа, 2018, 14:03 — ИА Регнум. О своем желании вернуться в итальянский чемпионат серии А рассказал защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан. Его слова 18 августа приводит издание Libero.

Clément Bucco-Lechat Маттео Дармиан

Как передает издание, 28-летний итальянский защитник очень хочет вернуться в Италию, так как у него есть опасения, что он перестанет попадать в состав национальной сборной.

Также Маттео Дармиан отметил, что хотя он и играет за один из сильнейших клубов мира, однако готов сменить его ради того чтобы чаще выходить на поле.

Маттео Дармиан перешел в «МЮ» из клуба «Торино» летом 2015 года по трансферу суммой в 18 миллионов евро. В прошлом сезоне провел всего 8 матчей за клуб не отметившись в них никакими результатами.