Оренбург, 18 августа, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Политтехнолог Сергей Хомутов убеждён, что проблема ложных кредитов может быть решена одним росчерком пера. Для этого достаточно принять простой закон, по которому любой кредит человек должен получать лично.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Ловушка

«За основу можно взять практику нотариусов — многовековой институт, к которому гораздо меньше нареканий, чем к кредитным организациям. Ведь в случае необходимости нотариусы даже выезжают на дом.

Основанием для выдачи кредита должен служить собственноручно заполненный договор, подтверждающий, что человек получил деньги в долг на оговоренных основаниях», — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам Хомутова, если Центробанк действительно допускает выдачу кредитов только по персональным данным — это чудовищная ошибка. Практически вся жизнь граждан связана с тем, что они постоянно передают персональные данные в чужие руки. Это касается не только финансовой сферы, но и здравоохранения, образования и еще десятка направлений в нашей жизни.

«Кстати, самую большую базу персональных данных имеют избирательные комиссии, с учетом предстоящих в сентябре выборов эти данные проверяются и обновляются. По закону списки избирателей, получивших или не получивших бюллетени для голосования, хранятся один год, а потом уничтожаются. Но ведь и здесь может произойти утечка этих данных, причем с образцами подписей избирателей», — сказал политтехнолог.

По его словам, практически в каждом регионе есть публикации в социальных сетях, согласно которым прохожие обнаруживают бумажные свалки с документами, содержащими персональные данные граждан, — будь то документы из полиции, медицинских организаций, школ, институтов и даже МФЦ. Так что никакой закон «О защите персональных данных» граждан не защитит.

Вместе с тем эксперт допускает, что среди микрофинансовых организаций (МФО) есть просто преступные группы, расхищающие средства самой организации. Для этого необходимы только персональные данные постороннего человека, на которого оформляется кредит, а деньги уходят в карман жуликам. Далее — перепродажа с дисконтом долговых обязательств коллекторам и головная боль у ничего не подозревающих «заёмщиков».

"Кстати, гражданам, попавшим в подобную ситуацию нужно сохранять спокойствие. Заставить вас выплатить долг вправе только суд. Предложите МФО обратиться именно туда. Если вам станут надоедать коллекторы, права которых значительно ограничены, необходимо написать на них заявление в полицию.

Впрочем, никто не застрахован и от судебной ошибки. В практике мировых судей существует так называемый судебный приказ, когда дело рассматривается без участия сторон, одним судьей. При наличии огромного количества дел у мировых судей и здесь возможны ошибки. Если «заёмщик» получит подобный судебный приказ не в свою пользу, то он вправе его отменить и потребовать полноценного судебного разбирательства», — рекомендовал политтехнолог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России граждане жалуются на проблемы с микрофинансовыми организациями и предполагают, что при оформлении займов используются мошеннические схемы. В ход идут персональные данные граждан, а кредиты оформляются без персонального присутствия «заёмщиков». О кредитах ничего не подозревающие люди узнают только после угроз коллекторов. В числе МФО, с которыми у людей уже возникли такие проблемы, названы «Монеза» и «Е-Заём».

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