Анкара, 18 августа, 2018, 14:10 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» пять человек в юго-восточной провинции Ширнак, сообщает 18 августа Anadolu.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Убитые боевики

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению как к ликвидированному противнику, так и к захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Турция ведет активную борьбу с несколькими организациями, признанными в стране террористическими.

Если ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признана террористической группировкой международным сообществом, то в отношении других формирований, в частности ФЕТО и Рабочей партии Курдистана (РПК), подобного решения принято не было.

Информационное агентство Anadolu не уточнило к какой организации принадлежали пятеро «нейтрализованных» человек.