Волгоград, 18 августа, 2018, 14:13 — ИА Регнум. С целью создания научно-исследовательского фильма о Волге прибыла в Волгоград творческая экспедиция Русского океанографического сообщества, сообщил 17 августа сайт ГТРК Волгоград-ТРВ.

Иван Айвазовский. Волга у Жигулевских гор. 1887

Съёмочную группу интересует не только сама великая река, в фильм попадут и съёмки на территории музея-заповедника «Сталинградская битва», и панорама Волги с Мамаева кургана, и кадры самого крупного речного вокзала России.

Творческая экспедиция путешествует на старом патрульном катере «Аксидиан», который специально для съёмок оснастили дополнительным оборудованием для исследований и съёмок. Участники экспедиции намереваются пройти всю Волгу, от истока до места её впадения в Каспийское море.

Напомним, что экспедиция Русского океанографического сообщества проходит в рамках творческого проекта «Великие реки России», целью которого является съёмка информационно-исследовательских фильмов о самых крупных реках России. Части серии о Волге уже доступны к просмотру желающими в интернете.