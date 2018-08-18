Дакка, 18 августа, 2018, 13:09 — ИА Регнум. В результате столкновения между двумя этническими группами в Бангладеш погибли шесть человек, сообщает 18 августа Anadolu.

Цитата из х/ф «Революция в минуту». Реж. Стэнли Крамер. 1970. США Уличные беспорядки

Инцидент произошел на юго-востоке страны, помимо погибших три человека получили ранения.

Напомним, в последние дни в Бангладеш проходили массовые акции протеста, причиной недовольства граждан стало отсутствие рабочих мест. Основную массу протестующих составляли студенты.