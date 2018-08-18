Москва, 18 августа, 2018, 12:51 — ИА Регнум. 18 августа впервые в Парке ремесел на ВДНХ пройдет «Апсайкл фест». В результате творческого и неординарного подхода к старым вещам — апсайклингу, они могут стать удивительными по дизайну и необыкновенными по применению предметами обихода или домашнего уюта.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Платье из мужниной рубашки

Так, на ВДНХ пройдут лектории, крафт-кроссинги и различные мастер-классы. В зоне маркета все — от украшений и одежды до предметов интерьера и мебели, выполнено в стиле апсайклинг. Каждый предмет неповторим и зачастую существует в единственном экземпляре.

Дизайнеры компании IKEA покажут, как переделать серийную мебель в авторскую. Другие умельцы продемонстрируют мозаичное панно из кусочков битой посуды или стул из деревянных обрезков. Дети под руководством мастеров попробуют создать роботов из повседневных бытовых предметов.

Выпускники Британской школы дизайна расскажут гостям о природе пластика, а дизайнеры арт-студии покажут, как переделать промышленный контейнер в жилое пространство. В зоне крафт-кроссинга можно обменять уже ненужные вещи на материалы для творчества и креатива: ткань, фурнитуру, обрезки кожи, остатки древесины, краски и многое другое.

На выставке «Альтернативная мебель» представлены различные изделия, созданные российскими дизайнерами из вторсырья.