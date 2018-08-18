Анкара, 18 августа, 2018, 12:42 — ИА Регнум. Правоохранительные службы Турции «нейтрализовали» по меньшей мере семь членов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает 18 августа Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий солдат

Власти страны используют термин «нейтрализован» по отношению как к ликвидированному противнику, так и к захваченному в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, РПК считается в Турции террористической организацией и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.