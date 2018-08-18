Махачкала, 18 августа, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомед Сулейманов задержан по подозрению в афере на сумму в 210 млн рублей. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Арест

В отношении Сулейманова возбуждено уголовное дело сразу по двум статья — «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере».

Следствие считает, что в период с 2010 по 2018 годы участники преступного сообщества, созданного Сулеймановым, по предварительному сговору с частными медицинскими учреждениями похитили 210 млн рублей.

Следственные органы уже задержали Сулейманова. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.