Москва, 18 августа, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В первом полугодии 2018 годы на российском авторынке было продано 62,5 тысячи автомобилей с дизельным двигателем, что составило 8% от общего объема продаж. Это на 1% больше чем за аналогичный период в прошлом году. Такую информацию приводит 18 августа аналитическое агентство «АВТОСТАТ».

Mike Driggs Toyota Diesel

На первом месте по продаже дизельных автомашин находится компания Toyota продавшая на российском рынке 12,5 тысяч автомобилей с дизельным приводом за полгода. На втором месте — BMW с показателем 10,3 тыс. проданных машин, а замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с 5,7 тысячами штук проданных за этот период. Также необходимо отметить, что Volkswagen и KIA продали за этот период по 5 тысяч дизельных автомобилей.

Из конкретных моделей лидирует также Toyota Land Cruiser Prado — продано 4953 штук за полгода, на втором и третьем местах по продажам — Renault Duster и Mitsubishi Pajero Sport соответственно.