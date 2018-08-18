Москва, 18 августа, 2018, 11:44 — ИА Регнум. Четыре спектакля Московского театра музыки и поэзии под руководством народной артистки России Елены Камбуровой будут показаны в новом сезоне на лучших театральных сценах Москвы, сообщает 18 августа портал Театрал.

Цитата из х/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР На сцене театра

Как сообщается, на идею о таком необычном начале нового театрального сезона руководство театра натолкнул ремонт в основном здании театра. Кроме того, как заметила директор театра Ирина Захарова, это замечательная возможность выйти из камерного пространства на большую площадку, расширить аудиторию театра, привлечь новую мододёжь.

«Гастроли» театра пройдут на сценах театров имени Е.Б. Вахтангова и Моссовета, а также на сцене ТЮЗа в начале сентября. В октябре этого года, после завершения ремонта, труппа планирует открыть здание театра премьерным спектаклем.

Напомним, что Московский театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой был основан в 1992 году творческим коллективом актрисы и певицы. За время своей работы театр выпустил около 30 спектаклей, получивших признание критики и удостоившихся наград на различных театральных фестивалях.