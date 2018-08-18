Москва, 18 августа, 2018, 11:42 — ИА Регнум. С 8 сентября по субботам в вечернем эфире телеканала «Россия К» («Культура») будет выходить новый музыкальный проект — «Квартет 4×4». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Неизвестный художник. Франц Йозеф Гайдн дирижирует струнным квартетом

Четыре исполнителя в каждом коллективе, Четыре квартета в каждой группе, четыре конкурсных сета. А вот разнообразие стилей и направлений великое множество: классика, джаз, фолк, старинная и новейшая музыка… Проект «Квартет 4×4» — это фестиваль-конкурс, в ходе которого квартеты-участники состязаются в мастерстве исполнения и искусстве аранжировки. Кроме «баттлов» на лучшую импровизацию, зрители увидят и концерты участников с приглашёнными звездами в формате «4+», в том числе и с членами жюри!

Ведущий проекта участник популярного «Квартета И» Камиль Ларин.

Авторитетное жюри определит победителей, а зрители могут благодаря sms-голосованию выбрать «самый обаятельный и привлекательный» квартет.

22 октября в Концертном зале имени П.И. Чайковского пройдет гала-концерт всех участников проекта. Подарком для ценителей музыкально искусства должно стать исполнение знаменитого цикла А. Вивальди «Времена года» в уникальной аранжировке для 16 квартетов.