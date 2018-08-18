Исламабад, 18 августа, 2018, 11:37 — ИА Регнум. Самым молодым в истории членом пакистанского парламента стала 25-летняя Сания Ашик, сообщает 18 августа Al Arabia.

(сс) Stevebidmead Девушка с покрытой головой

Молодая девушка, вошедшая в историю являются доктором фармацевтических наук, что говорит о высоком уровне ее образования. Она была избрана в главный законодательный орган страны от штата Пенджаб.

Напомним, в Пакистане недавно прошли парламентские выборы победу на которых одержала партия «Техрик-е-Инсав», лидер которой Имран Хан избран новым премьер-министром страны.