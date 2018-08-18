Джайпур, Индия, 18 августа, 2018, 11:42 — ИА Регнум. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», глава сообщества трансгендеров Раджастхана поднял вопрос о том, что большую часть населения штата фактически лишают избирательных прав. Так, он заявил, что по примерным подсчетам в штате проживают более 100 тысяч трансгендеров, однако только 349 из них были включены в избирательные списки на предстоящие выборы в местное законодательное собрание. Также глава сообщества трансгендеров обвинил власти штата в игнорировании данной проблемы и нежелании защитить права своих граждан.

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Верховный суд Индии тоже уже поднимал проблему защиты прав трансгендеров и в своем постановлении говорил о необходимости их идентификации и подсчёта. Проблема в том, что по самым скромным подсчетам в стране проживает не менее 500 тысяч трансгендеров, но только 35 тысяч из них находятся в избирательных списках.

Интересно, что сами индийские избиратели не склонны каким-либо образом дискриминировать данную группу населения. Есть много примеров, когда представители сообщества трансгендеров занимали выборные должности. Так, в 2015 году представитель этой группы населения занял пост мэра города Райгарх в штате Чхаттисгарх.