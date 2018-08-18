Улан-Удэ, 18 августа, 2018, 11:16 — ИА Регнум. В городе Улан-Удэ (Бурятия) за прошедшую неделю (10−17 августа) на 3% (на 1,32 руб.) подорожала морковь. Сахар вырос в цене на 1,8% (на 0,92 руб.), пшеничная мука подорожала на 1,5% (на 0,38 руб.). Сильнее всего за неделю взлетели в цене куриные яйца — на 3,6% (на 1,85 руб.). Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Улан-Удэ.

Иван Куликов. Ярмарка в Муроме. 1910-1912

Также за обозначенный период зафиксировано снижение цен. Овощи (картофель, капуста, лук, огурцы, помидоры) в среднем подешевели на 5,8% (на 2,20 руб.), сливочное масло — на 2,9% (на 19,12 руб.), сыры сычужные твердые и мягкие — на 2,9% (на 17,09 руб.), баранина (кроме бескостного мяса) — на 2,5% (на 9,01 руб.), питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5−3,2% жирности — на 2,3% (на 1,39 руб.).

Кроме того, по данным мэрии, за прошедшую неделю в Улан-Удэ подешевело дизельное топливо. Правда цена снизилась всего 0,1% или 0,04 руб. Стоимость бензина не изменилась.

Напомним, по данным Бурятстата, в июле 2018 года по отношению к июню индекс потребительских цен на товары и услуги по республике составил 100,3%, с начала года — 102,4%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания на конец июля составила 4138,8 рубля в расчете на одного человека, увеличившись за месяц на 0,4%, с начала года — на 8,8%.