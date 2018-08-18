Москва, 18 августа, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Савел Мнацян вынужден будет пропустит сезон КХЛ 2018/19 из-за диагностики у него онкологического заболевания сообщает 18 августа МатчТВ.

(сс) Matthew Fournier Коньки

28-летний хоккеист обратился к врачам почувствовав боли в спине. В результате обследования была обнаружена опухоль. Позднее диагноз подтвердили врачи из Германии.

Мнацян проходит лечение, продолжает тренировки и ждет уточненного диагноза врачей, как стало известно от его агента. Однако следующий сезон защитник «Сибири» вынужден будет пропустить. Также сообщается, что его клуб готов помочь хоккеисту с оплатой лечения.

Мнацян играет перешел в «Сибирь» в нынешнем сезоне, до этого три года выступал за «Адмирал». В прошлом сезоне провел 52 встречи, забив одну шайбу и сделав две голевые передачи.