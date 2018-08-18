Варшава, 18 августа, 2018, 11:04 — ИА Регнум. В Польше перевернулся экскурсионный автобус, который перевозил граждан Украины. Об этом сегодня, 18 августа сообщает телеканал TVN24.

Aquistbe Перевёрнутый автобус

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Подкарпатском воеводстве. Туристический автобус упал со склона. По предварительным данным в результатет ДТП погибли три человек, ещё 50 получили ранения.

Автобус имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова.

Причины ДТП устанавливаются.