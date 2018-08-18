Владивосток, 18 августа, 2018, 11:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар-2» одержал пятую победу подряд в 7-м туре первенства ФНЛ, обыграв на выезде владивостокский «Луч», сообщает 18 августа МатчТВ.

Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! (фрагмент) 1954

Единственный гол в мачте забил на 48-й минуте встречи полузащитник краснодарского клуба Данил Уткин.

Матч стал пятой победой подряд для «Краснодара-2» и седьмой игрой в беспроигрышной серии. Краснодарский клуб ещё не проигрывал в новом сезоне и лидирует в первенстве ФНЛ с 17 очками. «Луч» на 12-й позиции с 8 очками.

Следующую встречу «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Томью», а «Луч» на выезде сыграет с командой «СКА-Хабаровск».