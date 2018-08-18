Пермь, 18 августа, 2018, 10:45 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в центре Перми с участием двух иномарок пострадал девятилетний ребенок, сообщили в региональном главном управлении МВД РФ.

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По данным ведомства, инцидент произошел 17 августа в 16:25 по местному времени.

Напротив торгового центра «Гостиный двор» 40-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan, не встала в крайний правый ряд при повороте направо и столкнулась с FIAT, после чего японский автомобиль вылетел на тротуар и сбил ребенка.

Пострадавший мальчик получил ушибы, ему было назначено амбулаторное лечение. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Перми Серьезное произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля «Лексус» и микроавтобуса «Мерседес».

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