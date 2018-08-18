Пермь, 18 августа, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Директор Института территориального планирования Елена Ермолина представила концепцию благоустройства Комсомольского проспекта в городе Перми, сообщает 18 августа 59.ru.

Gorodperm.ru На градсовете Перми

Презентация была представлена во время заседания совета по градостроительству в администрации города.

«Целью комплексного благоустройства Перми являются безопасность, комфорт и удобство городской среды. Объектами реновации Комсомольского проспекта являются площади, тротуарная часть, бульварная часть, фасады зданий и освещение», — подчеркнула Ермолина.

По мысли эксперта, для решения существующих проблем предлагается расширить тротуары, уменьшить количество парковок, перенести или ликвидировать рекламные баннеры, а также спроектировать велосипедные дорожки в более подходящих для этого местах.

Октябрьскую площадь планируется разделить пешеходной дорожкой, огражденной газонами.