Москва, 18 августа, 2018, 10:44 — ИА Регнум. С 24 августа по 3 сентября в Москве пройдет VII московский кинофестиваль российского кино «Будем жить». Он приурочен к празднованию Дня Российского кино и Дню города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москвичи на Дне города

Президент фестиваля, народный артист России, председатель московской организации Союза кинематографистов России Евгений Герасимов уверен, что новое российское кино обязательно добавит зрителям положительных эмоций и летнего настроения. Просмотры конкурсных и внеконкурсных фильмов состоятся в Центральном Доме кинематографистов, сети кинотеатров «Московское кино», Музее Москвы, а также на открытой площадке на Поклонной горе.

Жюри из представленных на конкурс 420 работ по трем номинациям отобрало 8 фильмов полного метра, 9 документальных работ и 29 игровых короткометражных картин. Среди полнометражных фильмов эксперты выделяют «Дар» Михаила Кукушкина, «Замыкание» Татьяны Эверестовой, «Один день лета» Александра Игудина и последнюю работу Веры Глаголевой «Не чужие».

Так как предполагается большое количество фильмов, посвященных истории и современности столицы, то по традиции лучшие работы будут отмечаться специальными призами департаментов московского правительства.

Московский кинофестиваль «Будем жить!» проводится с 2011-го года, и первоначально был ориентирован на работы молодых кинематографистов. Однако с 2016 года значительно расширил формат и ныне является одним из крупнейших кинофестивалей Москвы. В жюри входили такие известные мастера кино как Владимир Меньшов, Алексей Учитель, Владимир Грамматиков, Джаник Файзиев.