Москва, 18 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. О своих планах выхода на российский авторынок заявили представители китайского бренда GAC, премьера бренда в России состоится на автосалоне в Москве. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба выставки.

Navigator84 Автомобиль GAC Trumpchi GS4

О моделях которые планируется поставлять на рынок продаж автомобилей в России и которые будут представлены на московском автосалоне пока не сообщается.

GAC производит модели седан GA8 и внедорожник GS8 оснащенным 200-сильным двигателем с 6-ти ступенчатой коробкой передач, а также компактный кроссовер GS4 с двумя вариантами двигателя: 1,3 литра мощностью 137 л.с. и 1,5 литра мощностью 152 л.с.

GAC Motor является крупнейшим автопроизводителем Китая существующим с 1997 года. Штаб-квартира производителя расположена в Гаунчжоу.