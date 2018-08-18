Москва, 18 августа, 2018, 10:06 — ИА Регнум. В последнее время люди искусства уходят один за другим. Точно прощальным маршем. И музыка — не исключение. Буквально на днях мы попрощались с «королевой соула» Аретой Франклин. Тем ценнее, когда легенды продолжают активную творческую деятельность. На днях сразу три знаковых артиста порадовали нас тем, что скоро выпустят новые альбомы.

(сс) Luuk Wouters На рок-концерте

Начнём с России. Земфира записывает новый альбом. Впервые за пять лет. И это уже серьёзно. Не всяко же ей Монеточку критиковать. Земфира ведь начинала бодро — каждый уважающий себя меломан в России во второй половине 90-х не просто слушал её альбомы, а напевал «Ромашки» или «Почему?». Дальше Земфира ещё пошалила, но потом ушла в излишний лиризм и занялась чем-то сложным. Не только с Ренатой Литвиновой, но и в музыке. Новый альбом — это важно. Главное — чтобы певица набралась перед ним впечатлений, ибо в последнее время она производила впечатление человека, уставшего от всего.

А теперь — в мир. Вот кто устал, так устал — это легенды гранжа Alice in Chains. Впрочем, спасибо, что живы в принципе. Не все, правда. Два участника оригинального состава — вокалист Лейн Стэйли и басист Майк Старр — давненько оправились на покой. Героин — он такой. Гранж вообще опасен: Крис Корнелл и Курт Кобейн подтвердят. Alice in Chains уже презентовали публике новую песню NeverFade. Теперь в конце августа ожидаем выхода нового альбома Rainier Fog. И о нём мы обязательно скажем отдельно. Ведь вначале 90-х гранж перевернул представление о музыкальной индустрии и о музыке как таковой. На что он способен сейчас?

И под конец — совсем чудная новость. В студии замечены участники легендарного австралийского бэнда AC/DC: Брайн Джонсон и Фил Радд. И если альбом будет записан, то максимум удовольствия гарантировано. Ведь каждый трек от AC/DC — это высший класс; он будет трясти вас всю ночь! И тем более отрадно, что Брайн Джонсон появился в студии после своих колоссальных проблем со слухом. Напомним, что из-за этого, в частности, он не поехал в тур с родной группой — его заменял вокалист культовых Guns’n’Roses Эксл Роуз. Да уж, если кто и может спасти рок-н-ролл, то, прежде всего, такие монстры рока как AC/DC!