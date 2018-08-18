Рамалла , 18 августа, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Центральный совет Организации освобождения Палестины заявил, что отношения с Соединенными Штатами не будут нормализованы до тех пор, пока Вашингтон не откажется от своих незаконных решений, сообщает 18 августа Anadolu.

ISM Palestine Да здравствует Палестина!

Власти Палестины подчеркнули, что США должны пересмотреть свои решения по вопросу о переносе посольства в Иерусалим, а также о поддержке Тель-Авива в строительстве еврейских поселений на оккупированных территориях.

Напомним, за последние месяцы уровень насилия между Израилем и Палестиной значительно возрос: военные еврейского государства убили свыше сотни палестинцев, вышедших на акции протеста.

Причиной недовольства стало решение президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим, данная акция вызвала бурю возмущения среди мусульманского мира.