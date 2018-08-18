Бордо, Франция, 18 августа, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Бордо» рассматривает в качестве одного из кандидатов на должность главного тренера команды кандидатуру бывшего тренера московского «Спартака» Микаэля Лаудрупа. Об этом 18 августа сообщает RMC Sport.

(сс) Doha Stadium Plus Qatar Микаэль Лаудруп

Ранее руководство французского клуба отстранило от должности главного тренера занимавшего этот пост до этого уругвайца Густаво Пойета за критику в адрес руководства «Бордо». Тренер был недоволен продажей футболиста Гаэтана Лаборда в клуб «Монпелье» без согласования с ним и пригрозил руководству увольнением.

Также в списке претендентов на роль главного наставника «Бордо» значатся француз Тьерри Анри и немец Юрген Клинсманн.

На данный момент Микаэль Лаудруп, до этого работавший в московском «Спартаке», «Мальорке» и «Суонси», тренирует катарский клуб «Аль-Райян».