Пермь, 18 августа, 2018, 09:57 — ИА Регнум. За попытку изнасилования спящей девушки в Перми будут судить 34-летнего жителя Нытвенского района, сообщает 18 августа ТК Ветта.

Дарья Антонова ИА REGNUM За решеткой

Преступление имело место в конце весны 2018 года. 18-летняя девушка, отмечая день своего рождения, уснула в ночном развлекательном учреждении. Ее беспомощным состоянием решил воспользоваться подозреваемый.

Проснувшись, девушка начала звать на помощь, друзья потерпевшей задержали злоумышленника и вызвали полицию. На данный момент дело передано на рассмотрение в суд.