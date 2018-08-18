Цинциннати, США, 18 августа, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Российская теннисистка Екатерина Макарова в дуэте с чешской спортсменкой Луцией Градецкой переиграли пару в составе Кристина Младенович (Франция) и Тимея Бабош (Венгрия) в парном разряде теннисного турнира в Цинциннати сообщает 18 августа Sport24.

(сс) marijana1 Теннисные ракетки

Встреча продолжалась 1 час 45 минут и закончилась со счетом 4:6, 7:5, 10:6 в пользу пары Макарова-Градецкая.

В полуфинале дуэт Макарова-Градецкая встретится с парой Анна Павлюченкова (Россия) и Анастасия Севастова (Латвия), которые в четвертьфинале разгромили чешский дуэт Сестини-Главачкова-Стрыцова.