Томск, 18 августа, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия с двумя иномарками в Томске пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД РФ.

Eli Duke Автомобильная авария

По данным ведомства, инцидент произошел 18 августа около 05:00 утра по местному времени в районе дома 26 по улице Клюева. Автомобили двигались во встречном направлении.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и три пассажира одного автомобиля и два — другого. Предполагаемый виновник аварии скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивает полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне в Томске произошло массовое ДТП с участием около 15 машин, в том числе с перевозившим гравий грузовиком.

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