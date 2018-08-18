Киев, 18 августа, 2018, 14:27 — ИА Регнум. Претензии, предъявленные Украине в американской газете The Washington Times из-за поставок в Китай реактивных двигателей, прокомментировали на Украине. 17 августа на сайте 061.ua. сообщается, как прокомментировали ситуацию на оборонном предприятии Украины.

Цитата из м/ф «Бременские музыканты». Реж. Инесса Ковалевская. 1969. СССР Горе-сыщик

Украинская компания «Мотор Сич» пояснила по возникшей ситуации, что если Украина прекратит поставки двигателей в Китай, то это не отразится на боеспособности Китая, а освободившуюся нишу в военных поставках сразу же займёт Россия, поэтому вся ситуация названа на предприятии «Мотор Сич» манипуляцией в пользу России.

Кроме того, в компании напомнили, что разрыв деловых отношений с Китаем приведет и к сокращению рабочих мест на предприятии, поэтому трудовой коллектив предприятия обратился с заявлением к украинской власти, требуя защитить производителя.

Напомним, что, как сообщила The Washington Times ранее, Китай поставил на вооружение страны один авианосец и планирует поставить ещё три. На авианосце начнут тренировочные полёты учебно-боевые самолеты JL-10. При этом сообщается, что двигатели для первых 12 самолётов поставлены из Украины. В администрации президента США предлагают надавить на Украину, чтобы она прекратила поставки двигателей Китаю наряду с другими военными поставками.

Стоит заметить, что информация о поставках украинских двигателей Китаю появилась после передачи Пентагоном Украине военной помощи на 200 миллионов долларов. Уильям Триплетт, бывший советник комитета сената по международным отношениям, сказал следующее по этому поводу:

«В целом украинцы убегают с деньгами американских налогоплательщиков в одной руке, ударив ножом в спину ВМС США другой рукой».