Цинциннати, США, 18 августа, 2018, 08:58 — ИА Регнум. Серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати, обыграв канадского теннисиста Милоша Раонича, сообщает 18 августа МатчТВ.

(сс) Carine06 Новак Джокович

Четвертьфинальный матч, который продлился 2 часа 32 минуты, закончился в пользу сербского спортсмена со счетом по сетам 5:7, 7:4, 3:6. Новак выиграл на приеме четыре гейма и сделал пять подач навылет. На счету Раонича — три брейкпойнта.

В полуфинале сербский спортсмен встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем. Матч состоится сегодня в 18:00 Мск.