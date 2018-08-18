Вашингтон, 18 августа, 2018, 08:33 — ИА Регнум. Американская актриса Розамунд Пайк рассказала о том, как ее попросили раздеться во время кастинга фильма о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас», сообщает 18 августа Fox News.

Цитата из к/ф «Умри, но не сейчас». реж Ли Тамахори. 2002. Великобритания, США Розамунд Пайк в роли Миранды Фрост в постельной сцене

Голливудская звезда рассказала, что во время прослушивания ее попросили снять платье. Для начинающей 21-летней актрисы это был нелегкий шаг.

«Мое первое прослушивание было для фильма о Бонде, и я помню, как они сказали мне, что я должна снять свое платье и появиться в нижнем белье», — отметила Пайк.

Спустя почти 20 лет после этого события актриса решила о нем рассказать и присоединиться к акции «MeToo», в которой участвуют известные люди, подвергшиеся сексуальному преследованию.

Напомним, в октябре 2017 года в США разразился скандал с участием голливудского продюсера Харви Вайнштейна, обвиненного в сексуальных домогательствах. После чего аналогичным преследованиям подверглись многие известные актеры, политики, деятели культуры.

Акция сопровождалась абсурдными обвинениями, после которых случались громкие отставки. Так, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон был вынужден покинуть свой пост, так как много лет назад потрогал журналистку за коленку.