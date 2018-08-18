Лангепас, Югра, 18 августа, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Фестиваль исторической реконструкции «Таёжная застава» стартует в Лангепасе в пятый раз, сообщает 18 августа новостной портал UgraNow.

(сс) suju Стрелок

Мероприятие состоится на территории музейного парка и этно-деревни «Ланге-ПасолЪ» 18 и 19 августа. Здесь ожидается прибытие клубов исторической реконструкции со всего Уральского федерального округа. Зрители увидят турниры по историческому фехтованию и стрельбе из лука. Лучшие воины будут определены и среди метателей копья. Кроме того, посетителей ждёт интерактивная зона с мастер-классами по средневековым ремёслам, а также стилизованная ярмарка, на которой можно будет приобрести сувениры.

Также на фестивале выступит фолк-рок группа «Северная легенда» из города Когалыма, а «Казачий театр огня и света «Феникс» из Лангепаса сопроводит выступление группы огненным шоу.

Напомним, что фестиваль исторической реконструкции проводится уже в пятый раз в рамках развития внутреннего туризма, а также для развития и популяризации народных промыслов.