Пермь, 18 августа, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Артистка хора Пермского театра оперы и балета Валерия Лебедева стала жертвой нападения мужчин, вымогавших у нее деньги, сообщает 18 августа корреспондент ИА REGNUM.

(сс) stux Покалечили

По свидетельству потерпевшей, опубликованному на ее странице в социальной сети, коллекторы перепутали ее с другим человеком.

«К нам домой в 12.30 начали ломится, выбивали дверь, я спросила кто там, мне сказали что им нужна Светлана и пока я не открою будут выносить дверь. Я ответила что таких тут нет, попросила уйти. Уже до этого я вызвала полицию», — утверждает артистка.

После инцидента артистка вышла на улицу вслед за нарушителями спокойствия и попыталась выяснить у них причину подобного поведения, за что и была избита при свидетелях средь белого дня.

«Меня сильно избили прямо на глазах прохожих, отобрали дорогие очки и телефон, разбили мне брекеты, так как пинали по голове и челюсти, на скорой меня доставили в больницу со множественными травмами», — резюмирует артистка хора.

Артистка написала заявление в следственные органы, однако нападавшие до сих пор находятся на свободе.