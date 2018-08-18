Хабаровск, 18 августа, 2018, 07:36 — ИА Регнум. В Хабаровском крае задержанный по подозрению в убийстве 10-летней школьницы 15-летний подросток дал признательные показания, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

(сс) slightly_different Малолетний преступник

По данным следствия, происшествие произошло вечером 16 августа в селе Князе-Волконское. Девочка решила покататься на роликах, вышла из дома и пропала, после чего ее тело было обнаружено со следами насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 15-летнего подростка, он был задержан и в ходе допроса признался в убийстве. Подозреваемый рассказал, что был знаком с девочкой, в тот день он встретил ее на улице и на почве возникшей ссоры совершил убийство. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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Также было установлено, что ранее подросток состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних в связи с бродяжничеством, но позже исправился и в конце 2017 был снят с учета. В связи с этим следователи начали проверку органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Хабаровском крае признал виновными 22-летнюю местную жительницу и ее 25-летнего сожители в жестком убийстве четырехлетнего сына осужденной и приговорил их к 13 и 20 годам лишения свободы соответственно.

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