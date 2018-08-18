Омск, 18 августа, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Случаи, когда злоумышленники оформляют в так называемых микрофинансовых организациях (МФО) займ на имя другого человека — не редкость. Едва ли кто-то ведёт им подсчёт, однако можно сделать вывод, что эта проблема актуальна, ведь упоминания о ней в прессе встречаются достаточно часто, отметил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

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«Чтобы оформить онлайн-займ, сейчас даже оригиналы документов не нужны. Достаточно владеть информацией, прописанной в паспорте человека. Мошеннику ничего не стоит завладеть такой информацией и использовать её со злым умыслом. Я думаю, что гражданину РФ стоит хотя бы раз в год проверять свою кредитную историю на предмет соответствия действительности», — сказал он.

«Возможно, нужно на государственном уровне ликвидировать МФО», — резюмировал Кондаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, участились случаи, когда граждан РФ заставляют возвращать долги, которых они не делали. Человек оказывается в должниках у МФО, даже не подозревая об этом. В некоторых случаях даже соглашаться на получение кредита больше не обязательно: дельцы, пока ещё не установленные правоохранительными органами, всё сделают за человека сами. А пострадавшему либо придётся гасить кредит, которого он не брал, либо долго и сложно доказывать, что к образовавшейся задолженности он не имеет никакого отношения.

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Добавим, всё чаще в таких историях фигурируют названия микрофинансовых организаций «Монеза» и «Е-Заем».

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