Кемерово, 18 августа, 2018, 06:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области озвучены итоги регионального рейтинга состояния инвестиционного климата муниципальных образований. Исследование, которое проводил московский Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства (АНО НИСИПП), показало, что лидерами рейтинга в 2018 году стали Новокузнецк, Кемерово и Междуреченск.

Администрация Кемеровской области Стратегическая сессия по вопросам улучшения инвестиционного климата Кемеровской области

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, сейчас в Кузбассе ведётся целенаправленная работа по улучшению инвестиционного климата, а рейтинг позволяет проследить вклад каждой территории и выявить проблемы.

«Наш региональный рейтинг — это уникальный для России проект. Впервые в стране проведена оценка инвестиционной привлекательности не в масштабах всего государства, а на уровне муниципальных образований внутри отдельного субъекта», — сказал на стратегической сессии в Кузбасском технопарке 17 августа врио губернатора области Сергей Цивилёв.

Для проведения регионального рейтинга была разработана специальная методология, проведены опросы предпринимателей, организованы кабинетные исследования и контрольные закупки.

На первом месте рейтинга — Новокузнецк, на втором — Кемерово, на третьем — Междуреченск. В «десятке лучших» — Осинники, Прокопьевский район, Березовский, Анжеро-Судженск, Белово, Крапивинский и Промышленновский районы.

В процессе составления рейтинга обнаружились и проблемные места. Например, в 26 территориях из 34 без ответа оставались вопросы инвесторов по электронной почте, а на официальных сайтах организаций, оказывающих поддержку предпринимателям и инвесторам, содержалась устаревшая информация и неработающие ссылки. Затягивались сроки прохождения административных процедур, информированность предпринимателей о мерах поддержки оказалась недостаточной и так далее.

Для улучшения инвестиционного климата представители НИСИПП порекомендовали разработать и внедрить для каждого муниципалитета единый регламент по взаимодействию с инвесторами и активнее использовать цифровые сервисы.

Сергей Цивилёв уверен, что в ближайшие два года Кемеровская область войдёт в 20 лучших регионов по инвестиционному климату. Он обратился к контрольным и надзорным органам с просьбой оказывать помощь бизнесу и консультировать предпринимателей. Теперь в течение месяца в каждом муниципалитете Кузбасса должны пройти заседания советов по предпринимательству, на которых обсудят результаты рейтинга и наметят будущие точки роста. Также в каждом муниципалитете должны быть созданы доверительные комиссии для приёма обращений от предпринимателей, а личные приемы должны быть еженедельными.

Отметим, что в 2015 году в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России Кемеровская область заняла 21 место, в 2016 году — 27 место, в 2017 году — 34 место, в 2018 году — 49 место.

Для улучшения инвестиционного климата в Кузбассе действует региональный «проектный офис», сформировано семь межведомственных рабочих групп по разным направлениям. В текущем году Агентство стратегических инициатив предложило внедрить в Кемеровской области новый инструмент — «План быстрых побед» — своего рода «дорожная карта» или руководство к действию.

Реализация документа, в котором 99 мероприятий, рассчитана на 2018−2019 годы. За это время планируется провести мониторинг текущей ситуации, усовершенствовать региональную нормативно — правовую базу, обучить и подготовить кадры, оптимизировать межведомственное взаимодействие и пр.

По словам и.о. заместителя губернатора Станислава Черданцева, планируется изменить формат работы Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв заявил о планах превратить регион ещё и в культурный центр Сибири.