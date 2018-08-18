Челябинск, 18 августа, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Покраска стволов деревьев в розовый цвет в Металлургическом районе Челябинска не порадовала горожан, передает 31 канал.

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Комментируя новый «дизайн», активист общественной организации «Гражданский патруль» Иван Морозов сказал:

«Мы считаем, что покраска в цвет взбесившегося поросенка никак не обоснована ни экологическими, ни эстетическими соображениями».

По его мнению, краска может повредить деревьям. В связи со случившимся решено инициировать проверку на уровне городских ведомств.

Напомним, 17 августа СМИ сообщили, что жительница города Магнитогорска (Челябинская область) раздавила 225 цветов на городской клумбе в сквере имени Чайковского, улегшись на растения ради селфи.