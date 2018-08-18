Вашингтон, 18 августа, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Тринадцать высокопоставленных экс-сотрудников разведслужб США, включая 12 бывших директоров и руководителей департаментов ЦРУ, подписали открытое письмо в поддержку экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, сообщает CBS News.

U.S Government employee Джон Оуэн Бреннан

«Мы знаем Джона (Бреннана — прим. ИА REGNUM ) как невероятно талантливого, способного и патриотичного человека, который был всю свою сознательную жизнь предан служению нации», — говорится в письме.

Письмо подписали бывшие руководители разведслужб такие как Роберт Гейтс, Уильям Вебстер, Джордж Тенет и Портер Госс. Подписанты считают, что Бреннан честно служил стране и спасал жизни людей, и решение Трампа лишить его доступа к секретным файлам является «неуместным» и «глубоко прискорбным».

Напомним, 15 августа пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила об аннулировании допуска Бреннана к секретной информации. Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение сомнениями в надежности Бреннана.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил в интервью MSNBC, что решение Трампа отозвать допуск к секретным материалам мотивировано боязнью американского президента критики в свой адрес.