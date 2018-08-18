Москва, 18 августа, 2018, 04:40 — ИА Регнум. Телетрансляция чемпионата мира по футболу — 2018 велась для 220 стран мира, сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

(сс) Gustavo Ferreira Болельщики за телевизором

«Телевизионная трансляция мероприятий была реализована для телерадиокомпаний 220 стран. Внутренняя сеть кабельного телевидения на стадионах объединила более пяти тысяч экранов с трансляциями для зрителей и комментаторов», — отметили в министерстве.

В министерстве отметили, что кабельное ТВ впервые в истории футбольных чемпионатов FIFA с минимальной задержкой для медиа-трибун стадионов транслировалось в цифровом формате Full HD. Для этого были применены российские инновационные технологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в министерстве сказали, что за время ЧМ-2018 зрители совершили в общей сложности 5,8 млн звонков по мобильным телефонам.