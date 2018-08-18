Москва, 7 июня, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия Мазепина никто не обвинял в финансировании белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta, поскольку его фамилия не упоминалась задержанным в Минске оппозиционером Романом Протасевичем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Во-первых, [владельца «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрия] Мазепина никто не обвинял. Фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась», — сказал Песков.

По его словам, либо Протасевич, либо белорусская сторона должны «разъяснить, о ком идет речь»: «Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть».

Песков допустил, что Протасевич говорил «о ком-то другом», и не уточнил данную информацию: «И белорусская сторона не уточнила».