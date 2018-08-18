Вашингтон, 18 августа, 2018, 04:12 — ИА Регнум. США осуждают покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро и советуют властям республики придерживаться закона и соблюдать презумпцию невиновности, говорится в заявлении официального представителя госдепа Хизер Науэрт.

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«Правительство Венесуэлы в ответ (на покушение — прим. ИА REGNUM ) на произошедшее начало произвольные задержания некоторых лиц в нарушение существующей процедуры расследования. Кроме того, были и нарушения депутатской неприкосновенности, которая гарантируется Конституцией. США осуждают возможное применение пыток для получения показаний», — говорится в заявлении.

Кроме того, госдеп призвал создать независимую экспертную комиссию по расследованию покушения на Мадуро, так как, по их мнению, теперешнее правительство Венесуэлы якобы систематически нарушает права и свободы граждан.

Напомним, 15 августа президент Венесуэлы Николас Мадуро дал указания правоохранительным органам и суду обеспечить максимально прозрачное расследование и публичный суд над причастными к покушению.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа представитель госдепа заявил, что Венесуэла не направляла официальных запросов в США для оказания содействия в проведении расследования покушения на президента Боливарианской республики.