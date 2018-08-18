Вашингтон, 18 августа, 2018, 03:46 — ИА Регнум. Рейтинговое агентства Moody's и S&P понизили суверенный кредитный рейтинг Турции в связи с обвалом курса турецкой лиры, сообщает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Сообщается, что Moody's снизило рейтинг с Ba2 до Ba3 и изменило прогноз на негативным. Агентство отмечает, что это вызвано экономическим кризисом, связанным с обвалом национальной валюты. При этом агентство обеспокоено отсутствием четкого плана выхода Турции из кризисного состояния.

S&P также снизило рейтинг с BB — до B+, но при этом оставило прогноз относительно Турции на стабильном уровне. Агентство прогнозирует рецессию в следующем году и инфляцию в 22% в ближайшие четыре месяца.

Напомним, 13 августа президент США Дональд Трамп заявил о повышении вдвое пошлин на импорт стали и алюминия из Турции. Это сообщение вызвало обвал турецкой лиры и спровоцировало финансовый кризис в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа глава турецкого минфина Берат Албайрак заявил о сотрудничестве с Францией с целью противостоять санкциям США. Ранее поддержку Турции в борьбе с американскими санкциями высказал Китай.