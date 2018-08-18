Лондон, 18 августа, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Акции банка «Возрождение» арестованы Высоким судом Лондона, пишет газета «Ведомости».

(сс) sajinka2 Деньги в наручниках

Уточняется, что арест наложен на ценные бумаги 15 августа. Соответствующий иск на $11 млн был подан кредиторами Алексея и Дмитрия Ананьевых.

Напомним, это не первый арест активов «Возрождения». В последний раз активы были арестованы по иску на $15,6 млн и 11 млн евро. В начале августа арест был снят — после взноса обеспечительных средств в фонд суда.