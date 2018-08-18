Бухарест, 18 августа, 2018, 03:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Румынии Виорика Данчилэ написала письмо в Еврокомиссию и Совет ЕС с жалобой на участников массовых протестов в Бухаресте и оправданиями действий жандармов, разогнавших акцию протеста. Как сообщило румынское ИА Mediafax, Данчилэ заявила, что манифестанты попытались силой захватить здание правительства, поэтому применение слезоточивого газа и водометов было оправданным.

Mihai Petre Протест в Румынии

Румынский премьер считает что речь идет о попытке насильственного захвата власти, что «может стать опасным прецедентом для демократических государств». Она также осудила действия президента Румынии Клауса Йоханниса, который вместо того, чтоб быть арбитром, призывает продолжать протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бухаресте 10 августа прошла самая масштабная за последнее время акция протеста, организованная представителями румынской зарубежной диаспоры, многие из которых специально для этого прибыли в страну. В акции приняли участие несколько десятков тысяч человек, они требовали отставки правительства и парламента.

В результате попытки манифестантов прорваться в здание парламента произошли столкновения с жандармерией. Силовики применили слезоточивый газ и водометы. Пострадали более 500 человек, около 60 — госпитализировано, в том числе — более десятка жандармов.

Президент Румынии Клаус Йоханнис потребовал расследовать все инциденты и выяснить, кто отдал приказ полиции применить силу к протестующим. Генеральная прокуратура Румынии возбудила уголовное дело в связи с действиями жандармов, в то время как правительство поддержало действия силовиков. В последующие дни акции продолжились.

Позже Йоханнис призвал протестующих в Бухаресте и других городах страны оппозиционеров продолжать акции давления на правительство. По его словам, это единственная возможность удержать Румынию в «европейском русле».

С заявлением по поводу столкновений, произошедших в конце прошлой недели в Бухаресте между манифестантами и жандармами, выступила Еврокомиссия. Там осудили чрезмерное применение силы сотрудниками правопорядка для разгона акции и призвали обеспечить свободу собраний и свободу СМИ в стране.