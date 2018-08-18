Вашингтон, 18 августа, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Судье, ведущему процесс по делу Пола Манафорта, экс-руководителя избирательного штаба американского президена Дональда Трампа, поступали угрозы от неизвестных, сообщает телеканал NBC.

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Телефонная угроза

После сообщения об угрозах судье была предоставлена защита Службой федеральных маршалов США. Помимо этого, судья попросил не разглашать имен членов жюри присяжных в целях обеспечения безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, жюри присяжных на процессе против Пола Манафорта выслушали все аргументы защиты и обвинения, и должны были начать обсуждение приговора утром 16 августа.