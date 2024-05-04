Кишинёв, 18 августа, 2018, 03:16 — ИА Регнум. В Молдавии 17 августа начался VIII Конгресс молдавской диаспоры. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на мероприятие прибыли около 150 представителей молдавской диаспоры из 22 стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

Министр просвещения и культуры Моника Бабук призвала представителей диаспоры не разрывать связи с родиной и помогать «строить здесь демократическое и европейское государство».

Молдавские власти, по словам министра, создают разные программы для диаспоры. «Я призываю вас приезжать и открыть новый бизнес в Республике Молдова. Мы никогда не теряли надежду, что вы вернетесь домой с багажом опыта, чтобы построить преуспевающую, демократическую и европейскую Молдову», — сказала Бабук.

Она также раскритиковала оппозицию, которая «очерняет Молдову и ее имидж за рубежом».

В рамках конгресса была организована выставка «Молдавия отовсюду», где представители диаспоры представляют представили промо-материалы и о Молдавии.

Традиционно Дни молдавской диаспоры проводятся в Кишиневе ежегодно в конце третьей недели августа.